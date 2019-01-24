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اليابان أول المتأهلين إلى نصف نهائي آسيا

اليابان أول المتأهلين إلى نصف نهائي آسيا
http://almnatiq.net/?p=684065
المناطق - متابعات

أصبح المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، أول المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، بعدما تغلب على منتخب فيتنام 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في دور الثمانية من البطولة.
ويدين المنتخب الياباني بالفضل في هذا الفوز للاعبه ريتسو دوان، الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الياباني في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة، التي تجمع بين الصين وإيران.
وكان المنتخب الياباني تأهل لهذا الدور، بعدما احتل صدارة المجموعة السادسة برصيد تسع نقاط ، ثم تغلب على المنتخب السعودي 1-0 في دور الستة عشر.
فيما تأهل منتخب فيتنام كواحد من أفضل أربع منتخبات إحتلت المركز الثالث، بعدما حل في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، ثم تغلب على المنتخب الأردني 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وشهدت المباراة الاستخدام الأول لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في البطولة، حيث قام الحكم محمد عبدالله حسن محمد باستخدامه مرتين.
وكانت المرة الأولى عندما ألغى هدفاً للمنتخب الياباني عند الدقيقة 25، بعد أن لعبت ركلة ركنية قابلها مايا يوشيدا بضربة رأس، لكن الكرة اصطدمت بيده قبل أن تسكن المرمى، ليعود الحكم إلى تقنية (فار) التي أكدت عدم شرعية الهدف.
واستعان بها الحكم مرة ثانية عند الدقيقة 55 ليحتسب ركلة الجزاء التي أحرز منها المنتخب الياباني هدف التقدم، بعدما قام تيان بوي مدافع فيتنام بعرقلة ريتسو دوان لاعب اليابان داخل منطقة الجزاء، وهو ما لم يشاهده الحكم واستأنف اللعب قبل أن يعود لفار ويحتسب ركلة الجزاء.

 

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