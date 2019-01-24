الرئيس اليمني يلتقي المبعوث الاممي ورئيس لجنة المراقبين

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التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفث ورئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتصلة بجهود السلام وما تم انجازه في هذا السياق.

وأكد الرئيس اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، التزام الحكومة الشرعية بمسارات السلام وفقاً لمرجعياتها المحددة والمرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وحث “هادي” الجميع على تحديد الأولويات وإنجاح المهام وفق خطواتها وآليتها الزمنية كون تعثر وفشل اتفاق السويد يعد فشلاً للعملية برمتها، مطالباً بوضع النقاط على الحروف وإحاطة المجتمع الدولي بمكامن القصور ومن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها.