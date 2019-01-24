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الأمير منصور بن محمد بن سعد يتفقد منفذ الرقعي الحدودي

الأمير منصور بن محمد بن سعد يتفقد منفذ الرقعي الحدودي

المنطقة الشرقية

الأمير منصور بن محمد بن سعد يتفقد منفذ الرقعي الحدودي

الأمير منصور بن محمد بن سعد يتفقد منفذ الرقعي الحدودي
http://almnatiq.net/?p=684077
المناطق – فهيد المريخي

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بجولة تفقدية لمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت ، اطلع خلالها على الخدمات التي تقدم للعابرين للمنفذ، وفور وصول سموه كان في استقباله رئيس مركز الرقعي خالد الخربوش وبحضور مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء محمد العوفي وقائد قطاع حرس الحدود العقيد فالح العجمي ومدير جمرك الرقعي سامي السليمان ومدراء الإدارات المعنية.

واستمع الأمير خلال الجولة التفقدية لشرح من مدير عام جمرك الرقعي سامي السليمان , الذي أوضح حركة دخول وخروج المركبات أو البضائع التي يتم فسحها عبر المنفذ ، كما شاهد نماذج من أعمال التفتيش والرقابة من خلال أفراد الجمارك والتجهيزات المزودة بأحدث التقنيات الحديثة.

كما تفقد سمو محافظ حفر الباطن صالة الدخول والخروج وإجراءات التفتيش أثناء دخول وخروج المسافرين وأطلع على نظام البصمة وإجراءات التدقيق والمتابعة.

عقب ذلك قام محافظ حفر الباطن بزيارة لمشروع منفذ الرقعي الجديد والذي يعد نقلة نوعية لخدمات الجمارك والجوازات ليواكب الحركة المتزايدة ونمو حركة السفر من وإلى المملكة واطلع على المباني الإدارية للجهات الحكومية والساحات للمسافرين والخدمات المساندة.

بعد ذلك قام سمو محافظ حفر الباطن بزيارة قيادة حرس الحدود واستمع لشرح مفصل عن عملهم ونظام مراقبة الحدود عبر الكاميرات الحرارية للحفاظ على أمن وحدود المملكة.

وعقد سمو محافظ حفرالباطن في ختام الجولة اجتماعا بمديري الدوائر الحكومية بالمنفذ وأكد على الدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة ، مشددا سموه على جميع الجهات الحكومية على مضاعفة الجهود والتنسيق الدائم فيما بينهم وتقديم كل ما من شأنه خدمة المسافرين.

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