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مركز صحي نزوى يحصل على شهادة الاعتماد ” سباهي “

مركز صحي نزوى يحصل على شهادة الاعتماد ” سباهي “

منطقة الرياض

مركز صحي نزوى يحصل على شهادة الاعتماد ” سباهي “

مركز صحي نزوى يحصل على شهادة الاعتماد ” سباهي “
http://almnatiq.net/?p=684085
المناطق – شاجع الدوسري

حصل مركز الرعاية الصحية الأولية في نزوى التابع لمستشفى محافظة وادي الدواسر العام على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI “سباهي”، وفق المعايير الوطنية للمراكز الصحية .

وجاء الاعتماد بناءً على تطبيقه جميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً , حيث اجتازا التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأوضح مدير المستشفى الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي المستشفى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات المراكز الصحية .

وأفادت أن حصول المستشفى على الاعتماد جاء بعد اجتيازه لعدد من المتطلبات ، مُشيراً الى ان هذا الاعتماد سيشكل نواة ومرجع للجودة في الرعاية الأولية وهو مايدعوهم الى تطبيقه على باقي المراكز الصحية بالمحافظة.

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