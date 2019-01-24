سفير خادم الحرمين الشريفين يفتتح جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حالياً بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض.

ووقف السفير نقلي خلال زيارته للجناح على الأركان المشاركة في المعرض والتي تمثل عدداً من الوزارات والجهات الحكومية ودور النشر الخاصة، واطلع خلالها على ما تحتويه من كتب ومطبوعات تمثل تراث وثقافة وحضارة المملكة.

وأبدى السفير نقلي خلال زيارته رضاه عن مستوى المشاركة السعودية المتميزة حيث مثلت أكبر الأجنحة المشاركة في معرض القاهرة في دورته الحالية، حاثاً مسؤولي الجناح والأركان المشاركة فيه على عرض ما تكتنزه المملكة من تاريخ وحضارة وثقافة ذات بعد عربي وإسلامي وإنساني لزوار المعرض كافة.

وقال في كلمته خلال افتتاح الجناح إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد من أهم المعارض على مستوى المنطقة وفي العالم، وبالتالي لابد أن يكون جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من بين أكبر الأجنحة المشاركة.

وأعرب السفير أسامة نقلي عن سعادته وسروره بما شاهده في جناح المملكة سواء من ناحية كبر مساحة الجناح أو ما يشمله من إصدارات وفعاليات تعكس تاريخ وثقافة وحضارة وتراث المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن وجود مثل هذا الجناح الكبير يعكس العلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وما يحظى به حجم التبادل الثقافي بين البلدين من اهتمام لدى الجانبين، منوهاً بأن المعرض يعكس ما تتمتع به مصر من حضارة وتراث واشعاع ثقافي على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد السفير أسامة نقلي إن المشاركة السعودية تهدف إلى توثيق الروابط الفكرية والثقافية وتشجيع حركة النشر والتواصل المباشر بين أطراف صناعة الكتاب والنشر.

ونوه بأن هناك انسجام ظاهر بين أهداف المشاركة السعودية في المعرض وما تشهده المملكة من تطور مميز في المجالات الثقافية والتعليمية، موجهاً الشكر والتقدير للمشرف العام على مشاركة المملكة بالمعرض الملحق الثقافي بالسفارة، الدكتور خالد بن عبدالله النامي، ولكل العاملين في الملحقية الثقافية، على الجهد والنجاح في تنظيم المعرض.

كما شارك السفير نقلي خلال زيارته في الصالون الثقافي المصاحب للمعرض من خلال محاضرة تعريفية حول مركز الحرب الفكرية والتي قدمها عبدالله الهاجري، وشارك في المداخلات حول أهمية تعزيز الدور الإعلامي من أجل تحقيق رسالة المركز.

من جانبه، قال الدكتور خالد النامي إن المملكة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح يليق بحجم تاريخ وحضارة وأصالة المملكة العربية السعودية بهدف التعريف بالحركة العلمية والثقافية والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة حالياً في ظل العمل على رؤية 2030.

وقدم الملحق الثقافي خلال حفل الافتتاح هدية تذكارية للسفير نقلي.

وشملت زيارة سفير المملكة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب جناح جامعة الدول العربية ضيف الشرف في الدورة الحالية.

