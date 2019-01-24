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“هواوي” تطرح هاتفا بكاميرا 48 ميغابيكسل

“هواوي” تطرح هاتفا بكاميرا 48 ميغابيكسل
http://almnatiq.net/?p=684098
المناطق - الرياض

أعلنت شركة “Huawei” عن بدء مبيعات “Honor V20” المزود بكاميرا هي الأقوى من بين كاميرات الهواتف حاليا.

وجاءت الكاميرا الأساسية للهاتف مزدوجة، بدقة 48 ميغابيكسل، مزودة بمستشعر “3D ToF” لقياس عمق الصورة، وتقنية “Super Night View” لالتقاط صور عالية الدقة في الليل، وميزة “EIS” لتثبيت الصورة.

أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 25 ميغابيكسل، وميزة التعرف على وجه المستخدم، وقدرة على التثبيت التلقائي للصورة.

Video Player

كما زود الهاتف بمعالج “HiSilicon Kirin 980” المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 8 و6 غيغابايت، وشاشة بدقة “1080/2310” بيكسل، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، أما سعر نسخه فتتراوح في روسيا ما بين 510 و590 دولارا.

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