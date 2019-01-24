وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

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وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
http://almnatiq.net/?p=684104
المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وتعزيز الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

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