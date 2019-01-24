وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية النمسا

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المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي السيد كلاوس شواب، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.

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