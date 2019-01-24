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مجموعات من المستوطنين اليهود وقائد شرطة الاحتلال في القدس يقتحمون الأقصى

مجموعات من المستوطنين اليهود وقائد شرطة الاحتلال في القدس يقتحمون الأقصى
http://almnatiq.net/?p=684119
المناطق - واس

اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة ، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن قائد شرطة الاحتلال يورام هليفي برفقة مجموعة تسمى بـ “المحاربين القدامى”، اقتحمت المسجد بحراسة أعداد كبيرة من القوات الخاصة المدججة بالسلاح والمستعربين وأفراد الشرطة وبلغ عددهم ١٧٦ شخصًا.
إلى ذلك دعا عشرات الحاخامات اليهود وجماعات “الهيكل” المزعوم، إلى بناء “الهيكل” المزعوم في المسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال احتفالهم في القدس بصدور كتاب جديد بعنوان “جبل الهيكل كما في الشرع اليهودي”.وفق زعمهم.

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