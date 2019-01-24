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إيواء الأيتام بمحافظة القرى تحتفل بالجنادرية 33

إيواء الأيتام بمحافظة القرى تحتفل بالجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=684134
المناطق-الباحة

أقامت دار الملك فهد لإيواء الأيتام بمحافظة القرى بالباحة اليوم الخميس 5/18 احتفالا على مسرح الدار بالجنادرية 33 بحضور مدير عام فرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شائق محمد الشائق ومدير مركز التأهيل الشامل بالباحة جمعان محمد الزهراني ومديرة الاشراف النسوئ نوير الغامدي ومنسوبات التأهيل الشامل وتضمن الحفل تأدية العرضة السعودية وأوبريت لوحة وطن من أداء أبناء وبنات الدار وإقامة معرض تعريفي للتراث تضمنت لوحات جميلة توضح ماعاش عليه الأجداد في الماضي
بعد ذلك قام مدير عام فرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ومرافقيه بجولة في الدار تعرفوا علي المرافق والخدمات المقدمة وعقد اجتماع مع مديرة الدار بالإنابة والمشرفات واستماع الي ملاحظاتهم ومطالبهم
وفي ختام زيارته أشاد بالتنظيم المميز مقدما شكرة وتقديره لكافة العاملين والعاملات على جهودهم المباركة لخدمة هذة الفئة الغالية وسجل كلمه بسجل الزيارات

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