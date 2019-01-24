الدكتور الحسين يرفع شكره لأمير منطقة الباحة بمناسبة إعلان سموه الكريم اعتماد استكمال طريقيّ العقيق القرى- العقيق بلجرشي

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رفع معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين شكره وعظيم تقديره لصاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نيابةً عن جميع منسوبي ومنسوبات، وطلاب وطالبات الجامعة، وذلك بمناسبة إعلان سموه الكريم اعتماد استكمال طريقيّ (العقيق القرى- العقيق بلجرشي) بقيمة إجمالية تقدر بنصف مليار ريال.

وقال معاليه: إنّ هذا البشارة الكريمة تأتي في سياق اهتمام وحرص سموه الكريم بكلّ ما يخدم أهالي منطقة الباحة؛ وذلك انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -رعاها الله- وتوجيهاتها الحكيمة لما فيه مصلحة المواطنين، واستكمالاً لما تشهده المنطقة، ومحافظاتها من تطوّر نوعيّ على كافّة المستويات، وتماهيًا مع اعتماد العديد من المشروعات الحيوية التي تخدم أبناء وأهالي الباحة في مختلف المجالات التنمويّة.

مؤكدًا أنّ مثل هذه المشروعات النوعيّة التي يرعاها ويدعمها سمو أمير المنطقة تعدّ أداة داعمة لإستراتيجيّة الجامعة ورؤيتها؛ وذلك بتمكينها من تحقيق رسالتها وأهدافها؛ التعليميّة، والأكاديميّة، والبحثيّة، والمجتمعيّة، فضلاً عن دعم المشاريع الاستثماريّة التي تسعى الجامعة لتحقيقها وفق رؤية اقتصاديّة تهدف إلى تنمية منطقة الباحة.

وفي ختام تصريحه ثمّن معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ما يقدّمه سمو أمير منطقة الباحة من دعمٍ ومتابعة لكلّ المشاريع الحيويّة في المنطقة عامّة، وجامعة الباحة خاصّة، سائلاً الله –تعالى- أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –حفظهما الله-، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن، والأمان، والرّخاء.