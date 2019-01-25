احدث الأخبار

واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا
أبرز المواد
 اضطرابات فنزويلا تصعد بالنفط الأمريكي
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 29 شخصا
أبرز المواد
 “52” يتيم ويتيمة يستفيدون من برامج الحضانة الاجتماعية بالرياض
منطقة الرياض
 جمعية الحد الجنوبي للتطوير السياحي تعقد اجتماعها الأول
منطقة جازان
 وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر بالحديدة انقلاب كامل على اتفاق السويد
أبرز المواد
 الدكتور الحسين يرفع شكره لأمير منطقة الباحة بمناسبة إعلان سموه الكريم اعتماد استكمال طريقيّ العقيق القرى- العقيق بلجرشي
منطقة الباحة
 إيواء الأيتام بمحافظة القرى تحتفل بالجنادرية 33
منطقة الباحة
 محافظ بيش يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة
منطقة جازان
 إيران تهزم التنين الصيني وتبلغ المربع الذهبي لكأس آسيا 2019
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ينطلق غداً
أبرز المواد
 مجموعات من المستوطنين اليهود وقائد شرطة الاحتلال في القدس يقتحمون الأقصى
أبرز المواد
واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا

واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا

أبرز المواد
اضطرابات فنزويلا تصعد بالنفط الأمريكي

اضطرابات فنزويلا تصعد بالنفط الأمريكي

أبرز المواد
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 29 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 29 شخصا

أبرز المواد
“52” يتيم ويتيمة يستفيدون من برامج الحضانة الاجتماعية بالرياض

“52” يتيم ويتيمة يستفيدون من برامج الحضانة الاجتماعية بالرياض

منطقة الرياض

وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر بالحديدة انقلاب كامل على اتفاق السويد

وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر بالحديدة انقلاب كامل على اتفاق السويد
http://almnatiq.net/?p=684141
المناطق - الرياض

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون.

وأوضح الإرياني، أن الهجوم من قبل الميليشيا الحوثية أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي ثلاثة ملايين شخص ولمدة ثلاثة أشهر، مبيناً أن قوات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن تحاول إخماد الحريق.

وقال الإرياني في تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر: ” ندين ونستنكر بشدة هذا التصعيد الخطير من قبل المليشيا الحوثية والذي جاء بعد يوم واحد من مغادرة المبعوث الدولي ورئيس فريق الرقابة الاممية صنعاء، ما يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد ومخرجاته ومضيها في تحدي الإرادة الدولية وجر الأوضاع نحو التصعيد دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن استهداف المليشيا الحوثية مطاحن البحر الأحمر يهدف لمنع زيارة كانت مقرره غداً لهيئة الأمم المتحدة للموقع، وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الاغاثية لصنعاء والشريط الساحلي بعد تعنت وفدهم في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الـلغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.

روابط ذات صلة

واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا

واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا
اضطرابات فنزويلا تصعد بالنفط الأمريكي

اضطرابات فنزويلا تصعد بالنفط الأمريكي
ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 29 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 29 شخصا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*