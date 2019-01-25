وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر بالحديدة انقلاب كامل على اتفاق السويد

المناطق - الرياض

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون.

وأوضح الإرياني، أن الهجوم من قبل الميليشيا الحوثية أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي ثلاثة ملايين شخص ولمدة ثلاثة أشهر، مبيناً أن قوات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن تحاول إخماد الحريق.

وقال الإرياني في تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر: ” ندين ونستنكر بشدة هذا التصعيد الخطير من قبل المليشيا الحوثية والذي جاء بعد يوم واحد من مغادرة المبعوث الدولي ورئيس فريق الرقابة الاممية صنعاء، ما يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد ومخرجاته ومضيها في تحدي الإرادة الدولية وجر الأوضاع نحو التصعيد دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن استهداف المليشيا الحوثية مطاحن البحر الأحمر يهدف لمنع زيارة كانت مقرره غداً لهيئة الأمم المتحدة للموقع، وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الاغاثية لصنعاء والشريط الساحلي بعد تعنت وفدهم في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الـلغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.