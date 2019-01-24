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جمعية الحد الجنوبي للتطوير السياحي تعقد اجتماعها الأول

جمعية الحد الجنوبي للتطوير السياحي تعقد اجتماعها الأول
http://almnatiq.net/?p=684144
المناطق - فضه عطيف

عقد مجلس إدارة جمعية الحد الجنوبي للتطوير السياحي بمنطقة جازان اليوم الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس, بحضور مؤسس الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد القيسي وعددا من أعضاء المجلس.
وأوضح رئيس الجمعية محمد القيسي , أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اﻻجتماع، وجرى بحث عدد من الإقتراحات و الأولويات التي تهدف الجمعية إلى تحقيقها حسب دليلها المقدم للتنمية الإجتماعية بجازان
و تضمنت إقرار عقد شراكة واتفاقيات الجمعية مع جهات المختصة بالقطاع السياحي بالمنطقة , والموافقة على تشكيل لجنة الابحاث والدراسات وقبول العضويات بأنواعها لضم نخبة التطوير السياحي بالمنطقة وتفعيل الدور المباشر للجمعية في تحقيق رؤية الوطن 2030 كونها أول جمعية سعودية بمنطقة جازان تعنى بالشأن السياحي و تحسينه وتطويره.
كما اتخذ المجلس عددا من القرارات اللازمة لتسهيل التعاون وبناء الهيكل التنظيمي الموحد للجمعية, كما تم اعتماد خطة قسم المعالم الأثرية بالجمعية للفترة المقبلة بالإضافة إلى اتخاذ المجلس التوصيات والقرارات اللازمة حيال عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي تعود بالنفع والفائدة المرجوة على تطوير عمل القطاع السياحي بالمنطقة .

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