“52” يتيم ويتيمة يستفيدون من برامج الحضانة الاجتماعية بالرياض

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نظمت دار الحضانة الاجتماعية “فلل الربوة” التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضية “24” برنامجاً اجتماعياً وترفيهياً لـ”52″ طفل وفتاة من ايتامها المشمولين بالرعاية بالتعاون مع عدد من الفرق الترفيهية والتطوعية الأخرى .

احتوت الفعاليات على العديد من الرحلات التعليمية والتاريخية والترفيهية الى بعض المراكز العلمية مثل مركز “زي التفاعلي” للتعرف على احدث الطرق في مجالات اللعب التفاعلي والمراكز التاريخية مثل “ديوانية الحسين التاريخية” للتعرف على تاريخ المملكة والموروث الشعبي ومقتنيات كل منطقة من مناطقها ،كما نظمت الدار الكثير من الرحلات الترفيهية والزيارات للأماكن العامة مثل حديقة الحيوان والمطاعم والمجمعات التجارية ومدن الألعاب بعد التنسيق معهم بمايتناسب مع اعمار كل فئة من الفئات .

من جهة أخرى احتفلت الدار باليوم العربي لليتيم واليوم العالمي للطفل بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الداخلية المتنوعة والعديد من المشاركات الخارجية في الفعاليات العامة التي اقيمت بهذه المناسبة بمشاركة موظفات الدار والمجتمع الخارجي

الجدير بالذكر ان هذه البرامج والأنشطة تُعد ضمن الخطة السنوية لإدارة الدار والتي تنفذها طوال العام بهدف صقل شخصيات ايتامها وتنمية مهاراتهم في جميع مجالات الحياة ودمجهم بالمجتمع .