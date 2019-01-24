احدث الأخبار

الهياط لغة واصطلاحا
يكتبون
 نقل مباراة “النصر” و”أحد” إلى المجمعة.. وإقامتها يوم الإثنين القادم
أبرز المواد
 “هيئة السياحة” تُرسل مفتشين متخفّين للفنادق ووكالات السفر لمراقبة جودة الخدمات
أبرز المواد
 التحالف: ميليشيا الحوثي تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة
أبرز المواد
 عادة يومية بسيطة تقلل من خطر الإصابة بألزهايمر
أبرز المواد
 ملف قطر الأسود.. لعنة رشاوى الدوحة تعصف بمسؤولي “باركليز”
أبرز المواد
 واشنطن تدعو لاجتماع في مجلس الأمن بشأن فنزويلا
أبرز المواد
 اضطرابات فنزويلا تصعد بالنفط الأمريكي
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 29 شخصا
أبرز المواد
 “52” يتيم ويتيمة يستفيدون من برامج الحضانة الاجتماعية بالرياض
منطقة الرياض
 جمعية الحد الجنوبي للتطوير السياحي تعقد اجتماعها الأول
منطقة جازان
 وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر بالحديدة انقلاب كامل على اتفاق السويد
أبرز المواد
الهياط لغة واصطلاحا

الهياط لغة واصطلاحا

يكتبون
نقل مباراة “النصر” و”أحد” إلى المجمعة.. وإقامتها يوم الإثنين القادم

نقل مباراة “النصر” و”أحد” إلى المجمعة.. وإقامتها يوم الإثنين القادم

أبرز المواد
“هيئة السياحة” تُرسل مفتشين متخفّين للفنادق ووكالات السفر لمراقبة جودة الخدمات

“هيئة السياحة” تُرسل مفتشين متخفّين للفنادق ووكالات السفر لمراقبة جودة الخدمات

أبرز المواد
التحالف: ميليشيا الحوثي تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة

التحالف: ميليشيا الحوثي تعطل دخول 4 سفن لميناء الحديدة

أبرز المواد

الهياط لغة واصطلاحا

الهياط لغة واصطلاحا
http://almnatiq.net/?p=684174
مشبب محمد حاضر*

هِيَاط مصدره هايَطَ، يقال: هياط أي أنهم في هِياطٍ ومِياطٍ: في شَرٍّ وجَلَبَة وقيل في دنوٍّ وتباعد!
هذا التعريف في اللغة هو في معجم المعاني الجامع.
والتعريف العامي: هو كلام يقال بنبرة صوت عالية لا ينفذ فيه أي وعد.
أما تعريفي للهياط فهو لغةً: العنصرية وأفعال الجاهلية.
واصطلاحاً: زيادة النعمة والشبع والبطر، يؤديه فرقة من الجهلة، أفعالهم أقوال، ونقاشهم صراخ، وحلفهم طلاق، يتكاثرون في مستنقع المصالح، أعداؤهم المتعلم والصالح، تعليمهم شيلات، ورصيدهم ديون وكذبات، لديهم القدرة على غسل أدمغة الجهلة.
نتطرق له في هذا المقال لأنه أصبح مرضًا خطيرًا جداً، ومقلقًا جدًا، كان يؤدي لتشجيع الأغبياء على السرعة، التفحيط، المشاجرة، السباق للكذب والنفاق وغيره!
وفي تطور مستمر وسريع وصل إلى التشجيع على القتل لأن الدية مضمون دفعها وجمعها وتوفيرها.
«عليك فقط أن تقتل نفسًا واترك الدية علينا» وصل بنا الحال إلى أن نسمع ونرى أشخاصا يُقتلون في السوق، في الطريق، في الحفلات وفي الشارع.
والسؤال، بأي ذنب قتلت تلك النفوس؟!
لنجد الجواب، بلا ذنب.
والله إن الأمر مخيف، ولن يرتدع هؤلاء المرضى إلا بعلاج أشد من الكي، لأننا وصلنا إلى مراحل متقدمة من المرض، حتى الكي لا ينفع معه، هل نستطيع أن نبني مجتمعًا راقيًا، مثقفًا، متعلمًا، واعيًا، يخدم دينه ووطنه وهذه الفئة المتخلفة موجودة؟
لذلك لا بد من تدخل سريع للجهات المختصة، وأهمها وزارة الداخلية وأمراء المناطق، غير ذلك لن يشفى هؤلاء المرضى بل سيزيدون.
(إن الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن).
جاء في الأثر: [عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-، قال: كنا في غزاة -قال سفيان: مرة في جيش- فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: «دعوها فإنها منتنة»].
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

*عضو مجلس منطقة عسير

نقلاً عن: alwatan.com.sa

روابط ذات صلة

الهيئة.. «تعود.. لا تعود»!

الهيئة.. «تعود.. لا تعود»!
تفريغ العقل.. الأسباب والمآلات

تفريغ العقل.. الأسباب والمآلات
صراع القيم

صراع القيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*