مجلس الشيوخ يجهض اقتراح ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي

المناطق - وكالات

لم يحصد اقتراح الرئيس دونالد ترامب لتجاوز أزمة الإغلاق الحكومي تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وذلك في اليوم الرابع والثلاثين من الشلل الجزئي للإدارات في الولايات المتحدة.

والاقتراح الذي يشمل رصد أموال للجدار الذي يطالب ترامب بإقامته على الحدود مع المكسيك، إضافة إلى تنازل يتصل بمصير مليون مهاجر غير شرعي، كان يحتاج إلى ستين صوتا ليحال على التصويت في مجلس الشيوخ، لكن الأمر كان متعذرا لأن الجمهوريين لا يملكون سوى 53 من أصل مئة مقعد في المجلس المذكور.

تحذير ملاحي

وكان قد حذر مراقبون جويون وطيارون وموظفو ملاحة بسبب القلق المتزايد على سلامة النقل الجوي في الولايات المتحدة، مؤكدين من أن مستوى الخطر الناجم عن “الإغلاق الحكومي” المستمر “لا يمكن تقديره”.

وقال بول رينالدي وجو ديبيتي وساره نلسون في بيان مشترك “نشعر بقلق متزايد حيال أمن وسلامة موظفينا وشركاتنا الجوية والمسافرين بسبب تراجع الحكومة”.

وأوضحوا أن العاملين في المراقبة الجوية باتوا في أدنى مستوى منذ 30 عاما، ويعمل بعض الموظفين 10 ساعات يوميا، ستة أيام في الأسبوع.

وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين ترامب والديموقراطيين في الكونغرس، جمدت ميزانيات بعض الإدارات منذ 22 ديسمبر. ويجد نحو 800 ألف موظف فدرالي أنفسهم إما في بطالة قسرية وإما يعملون من دون تقاضي أجور.