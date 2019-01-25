الحكم بالسجن على الرئيس الأوكراني السابق بتهمة الخيانة العظمى

الحكم بالسجن على الرئيس الأوكراني السابق بتهمة الخيانة العظمى

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الحكم بالسجن على الرئيس الأوكراني السابق بتهمة الخيانة العظمى

الحكم بالسجن على الرئيس الأوكراني السابق بتهمة الخيانة العظمى
http://almnatiq.net/?p=684183
المناطق - وكالات

قضت محكمة في كييف على الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش بالسجن 13 عاما بتهمة “الخيانة العظمى”، وذلك في أعقاب محاكمته غيابيا.

وقال القاضي فلاديسلاف ديفيتكو “إن المحكمة قررت أنه مذنب (…) والحكم عليه بالسجن 13 عاما”.

ويعيش يانوكوفيتش (68 عاما) لاجئا في روسيا منذ 2014.

وبحسب المحكمة فإن يانوكوفيتش “ارتكب من خلال ممارساته غير الشرعية المتعمدة، جريمة تقوض أسس الأمن القومي الأوكراني” هي “الخيانة العظمى”.

وانتخب يانوكوفيتش رئيسا في 2010 وفر في فبراير 2014 إلى جنوب روسيا بعد احتجاجات استمرت عدة أسابيع في كييف قمعها النظام بشكل دموي. وقام البرلمان بتنحيته في 22 فبراير 2014.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لاحقا أن عملية فرار ياكونوفيتش تمت بعملية خاصة أعدت في موسكو بغرض إخراجه من أوكرانيا.

وطلبت سلطات كييف المؤيدة للغرب مرارا تسليمه.

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