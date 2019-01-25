شركة صينية تنتج هاتف “دون أزرار أو منافذ” لأول مرة في العالم

شركة صينية تنتج هاتف “دون أزرار أو منافذ” لأول مرة في العالم

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شركة صينية تنتج هاتف “دون أزرار أو منافذ” لأول مرة في العالم

شركة صينية تنتج هاتف “دون أزرار أو منافذ” لأول مرة في العالم
http://almnatiq.net/?p=684189
المناطق - الرياض

لم تنجح شركة “ميزو” الصينية في اتباع نهج شركة “أبل” الأميركية فقط، با استطاعت أيضا التغلب عليها وإنتاج أول هاتف في العالم “بلا منافذ” على الإطلاق.

وكان شركة أبل قد صدمت العامل عندما تخلت عن المنفذ الخاص بالسماعات، إلا أن الشركة التقنية الصينية قررت اقتحام المنافسة والتخلي عن جميع المنافذ “الفتحات” في هاتفها الجديد “زيرو”، وفق ما ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وأعلنت “ميزو” أن هاتف “زيرو” الجديد لا يتوفر على منفذ الشحن، ولا منفذ سماعة الرأس، ولا أزار على الإطلاق.

وهذا يعني أن الهاتف لا يملك أيضا فتحة لبطاقة SIM، بالإضافة إلى عدم وجود زر الطاقة أو زر الصفحة الرئيسية أو أزرار الصوت.

وكشفت الشركة، في منشور على مدونتها الرسمية، أن “الهاتف هو الأول بدون أزرار في العالم”.

ويحتوي الجهاز على شاشة “AMOLED”، مقاسها 5.99 بوصة، كما يتميز بتصميم سلس وأنيق.

وطرح “زيرو” في الصين فقط، فيما لا يعرف إلى حدود الساعة، متى سيطرح الهاتف في الأسواق الأميركية، ولا كم سيكلف.

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