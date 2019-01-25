وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني
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المناطق - واس

التقى معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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