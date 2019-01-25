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حالة الطقس: الغبار يضرب 6 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=684196
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرًا للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وتبوك والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين .

وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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