جماهير النصر تستنجد بولي العهد.. أزمة ملاعب مباريات “العالمي” تتفاقم

المناطق.. إسلام داوود

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا هاما، أعلنت فيه نقل المباراة القادمة لنادي النصر مع فريق أحد في الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وإقامتها يوم الإثنين المقبل.

وأرجعت اللجنة قرارها إلى عدم مطابقة ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة، واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباريات عليه، واستنادا إلى الفقرة السابعة من المادة السادسة في لائحة المسابقات، التي تنص على أنه “يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة، أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة”.

قرار لجنة المسابقات، أثار استياءا واسعا لدى جماهير”العالمي” الذي دشنت وسما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، استنجدت فيه بالقيادة الرشيدة حتى تتدخل وتدعم نادي نادي النصر في مواجهة ما أسموه بـ”الظلم” الذي يتعرض له النصر والذي يجعل الفريق يلعب مبارياته خارج أرضه وبعيدا عن جماهيره.

وأعربت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، في وقت سابق عن رفضها التام خياري اللعب خارج مدينة الرياض، أو تأجيل مباراة أحد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، إلى أنه قد يقوم بتصعيد شكواه إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، بسبب “عدم تكافؤ الفرص”.

وقال آل سويلم في تغريدة له على موقع “تويتر”:”إدارة نادي النصر تطالب بإيجاد حلٍ يكفل عدالة المنافسة، ويمنحنا حق تساوي الفرص”.

وأضاف:”لن نسكت، ولن ندفع ثمن أخطاء آخرين، وسنصعّد الموضوع لسمو رئيس الهيئة، وسنطالب بحقوق نادي النصر كاملة، وهذه أمانة في أعناقنا أمام جماهير النادي العريضة”.

وكانت هيئة الرياضة، قد شكلت لجنة نتج عنها إقالة مسؤولين عن صيانة ملعب الدرة الذي تقام عليه مباريات النصر.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه “تبين للجنة أن المشكلة لم تكن حصرا على استاد الملك فهد، بل اتضح أن أرضية ملعب الأمير فيصل وقعت به نفس الأخطاء مما يؤدي لتأخر جاهزيته حتى تاريخ 30 جمادى الأولى الموافق 5 فبراير، فيما يحتاج استاد الملك فهد لتتم إعادة تأهيل أرضيته إلى 20 يوما اعتبارا من تاريخه”.

ويتطلب نقل مباريات نادي النصر السعودي إلى ملعب جامعة الملك سعود موافقة نادي الهلال.

وألمح قصي الفواز رئيس اتحاد كرة القدم، في وقت سابق إلى إمكانية نقل مباريات نادي النصر إلى ملعب جامعة الملك سعود بسبب أزمة الملاعب التي ضربت العاصمة السعودية الرياض.

بدوره، رد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال على تصريحات، الفواز، قائلا: “ملعب جامعة الملك سعود خاص بنادي الهلال فقط” في إشارة لرفضه احتضان مباريات النصر.

من جهتها تفاعلت جماهير النصر مع وسم #ولي_العهد_أنقذنا_من_ظلمهم، والذي احتل مركز الصدارة على قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر.

وكتب أحد النصراويين : “رغم كل شئ النصر بطل دوري 2019 بإذن الله”.

وكتب آخر، والله كرهنا الكوره وساعتها .. الظلم عيني عينك ع حساب الدلال ليه دوري عطوهم الدوري وخلونا نلعب دوري نزيه#

وكتب ثالث،: “تكفى ياولي العهد !! ٣٠٠ كيلو المجمعه حوادث وساهر ويجبرونا وهي مبارتنا وبأرضنا ….. مالنا بعد الله غيرك ياطويل العمر ينصفنا”.