هل تتجهز أمريكا لضرب إيران ؟ صحيفة روسية تجيب

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http://almnatiq.net/?p=684207
المناطق - إسلام داوود
بينما تزداد حدة المواجهات بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية، فإن المؤشرات تشير إلى أن إيران ربما تتلقى ضربة عسكرية من دولة بالقرب من حدود روسيا وليس انطلاقا من سوريا.
صحيفة “فوينيه أوبزرينيه” الروسية، وفي أحدث تقرير لها، لفتت إلى أن الولايات المتحدة وحلف الناتو، قد تتجه لضرب إيران انطلاقاً من أراضي جورجيا المجاورة لروسيا، حيث تقيم تلك الجهات نشاطات عدة في هذا البلد تشير إلى إمكانية ذلك
المحلل الروسي بوريس جيريليفسكي، توقع في التقرير، أن يتخذ حلف شمال الأطلسي قواعد له في جورجيا، موضحاً أنه تم الاتفاق بشأنها خلال اجتماع عُقد مؤخراً بين وزير الدفاع الجورجي وممثلين عن وزارة الدفاع اﻷمريكية “البنتاغون”.
ويشير التقرير، إلى أنه تم الاتفاق على بناء مطار عسكري للناتو في جورجيا، حيث تقول وسائل الإعلام الجورجية، إن هناك مخططاً لتوسيع المطار وتجهيزه بمعدات وفقاً لمعايير “الناتو”.
ويسعى حلف شمال الأطلسي بحسب المصادر الجورجية إلى تحويل المطار لمركز لوجستي رئيسي للحلف، وقاعدة للطيران القتالي.
وقال الكاتب: “إذا اعتبرنا أن أنظمة الدفاع الجوي S-300 و S-400 يمكنها – إذا لزم الأمر- إغلاق جميع الأجواء فوق جورجيا، فإن استخدام أي طائرة أخرى في حالة الحرب مع روسيا لن يكون ممكناً”.
ويوضح بوريس، أن “جورجيا بمثابة قاعدة جيدة لعمليات ضد دول أخرى، على سبيل المثال، إيران، فالحديث، منذ فترة طويلة، لا ينقطع حول استخدام أراضي جورجيا لضربإيران، وهذا ليس مجرد كلام، فجورجيا تقوم منذ فترة طويلة بإنشاء بنية تحتية لوجستية مناسبة، بما في ذلك شبكة من المستشفيات قادرة على استقبال الجرحى”.
وأشار جيريليفسكي إلى أن الاهتمام بجورجيا قد “نما بشدة بعدما تبين أن فرصة استخدام أراضي تركيا في ضرب إيران تخضع لعلامات استفهام كبيرة” حيث “إن أنقرة لن تدعم الحرب ضد إيران، ولا حتى الاستفزازات ضد جارتها”.
أما أذربيجان فقد اعتبرت وفقاً لتحليل الكاتب “نقطة انطلاق ضد إيران، على أساس موقعها الجغرافي والاحتكاكات في العلاقات بين البلدين، لكن تم التغلب على العديد من المشاكل بين باكو وطهران”.
وأكد المحلل الروسي أن “إمكانية استخدام الأراضي العراقية لهذا الغرض هي موضع شك كبير لدى الخبراء الأمريكيين حيث المشاعر المؤيدة لإيران في هذا البلد اليوم قوية للغاية، والشيعة أكثر القوى تأثيراً” وبالنتيجة فإن “أهمية جورجيا كمنطلق للهجوم على إيران كبيرة للغاية، بل يمكن القول إنه لا بديل عنها”.
هذا وتمتلك الولايات المتحدة العديد من القوات العسكرية والتواجد الميداني على الأرض في كثير من الدول المجاورة لإيران، على سبيل المثال تنتشر القوات الأمريكية في أفغانستان على الشرق من إيران، وكذا تمتلك تواجدا عسكريا في العراق وتركيا وبعض الدول الخليجية كقطر والبحرين.

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