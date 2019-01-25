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بعد غياب طويل عن خشبة المسرح… عادل إمام على مسارح السعودية

بعد غياب طويل عن خشبة المسرح… عادل إمام على مسارح السعودية
http://almnatiq.net/?p=684210
المناطق_وكالات

يتوقع عودة عادل إمام إلى الأعمال المسرحية، عبر بوابة هيئة الترفيه السعودية، وذلك بعد غياب طويل عن خشبة المسرح، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.
يأتي ذلك بعدما كشف رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر عقده أخيرا، أنه قطع شوطا كبيرا مع زعيم الكوميديا لدفعه للعودة إلى المسرح، ولكن من بوابة السعودية، مؤكدا أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، إلا أن الموعد لم يتحدد بعد.
الجدير بالذكر أن “آل الشيخ” أطلق يوم الثلاثاء الماضي إستراتيجية جديدة تضع المملكة بين أول 4 وجهات ترفيهية في منطقة آسيا، وبين أول 10 على مستوى العالم

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