احدث الأخبار

“الجزائية” تحدد موعدًا جديدًا للنظر في دعوى ضد “بي إن سبورت” بتهمة الإرهاب
أبرز المواد
 سامي الجابر يقتحم معركة “محيط الرعب” وملعب النصر
أبرز المواد
 القضاء التركي يؤكد صحة تسجيل عن اجتماع سري لذريعة “للحرب” ضد سوريا
أبرز المواد
 بعد غياب طويل عن خشبة المسرح… عادل إمام على مسارح السعودية
أبرز المواد
 هل تتجهز أمريكا لضرب إيران ؟ صحيفة روسية تجيب
أبرز المواد
 جماهير النصر تستنجد بولي العهد.. أزمة ملاعب مباريات “العالمي” تتفاقم
أبرز المواد
 التعليم : تحديث المعلم والمعلمة لبياناتهما شرط أساسي لدخول حركة النقل الداخلي والخارجي
أبرز المواد
 معركة افتراضية تصاحب قرار الاتحاد السعودي حول ملعب النصر
أبرز المواد
 حالة الطقس: الغبار يضرب 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني
أبرز المواد
 شركة صينية تنتج هاتف “دون أزرار أو منافذ” لأول مرة في العالم
أبرز المواد
 دواء يستخدمه ترامب لشعره يمكن أن ينقذ ملايين الرجال
أبرز المواد
“الجزائية” تحدد موعدًا جديدًا للنظر في دعوى ضد “بي إن سبورت” بتهمة الإرهاب

“الجزائية” تحدد موعدًا جديدًا للنظر في دعوى ضد “بي إن سبورت” بتهمة الإرهاب

أبرز المواد
سامي الجابر يقتحم معركة “محيط الرعب” وملعب النصر

سامي الجابر يقتحم معركة “محيط الرعب” وملعب النصر

أبرز المواد
القضاء التركي يؤكد صحة تسجيل عن اجتماع سري لذريعة “للحرب” ضد سوريا

القضاء التركي يؤكد صحة تسجيل عن اجتماع سري لذريعة “للحرب” ضد سوريا

أبرز المواد
بعد غياب طويل عن خشبة المسرح… عادل إمام على مسارح السعودية

بعد غياب طويل عن خشبة المسرح… عادل إمام على مسارح السعودية

أبرز المواد

“الجزائية” تحدد موعدًا جديدًا للنظر في دعوى ضد “بي إن سبورت” بتهمة الإرهاب

“الجزائية” تحدد موعدًا جديدًا للنظر في دعوى ضد “بي إن سبورت” بتهمة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=684220
المناطق_الرياض

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، الدائرة الثلاثية الأولى، أمس الخميس، تحديد موعد جديد للنظر في الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات (بي إن سبورت).

وأوضحت المحكمة في بيان لها أنه نظرا لغياب المدعى عليهم القطريين الثلاثة، يوسف محمد حسن العبيدلي، طارق درويش علي زينل، ومحمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي، عن حضور الدعوى المقامة ضد الشركة.

ونظرا لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم واستنادا إلى المادة الـ 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في الدعوى، في الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم أو وكلائهم الحضور إليها في الموعد المحدد، مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لتسلم نسخة من دعوى النيابة العامة لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه، وفي حال عدم حضورهم ستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابيا، وفقا للمادة المذكورة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

روابط ذات صلة

سامي الجابر يقتحم معركة “محيط الرعب” وملعب النصر

سامي الجابر يقتحم معركة “محيط الرعب” وملعب النصر
القضاء التركي يؤكد صحة تسجيل عن اجتماع سري لذريعة “للحرب” ضد سوريا

القضاء التركي يؤكد صحة تسجيل عن اجتماع سري لذريعة “للحرب” ضد سوريا
بعد غياب طويل عن خشبة المسرح… عادل إمام على مسارح السعودية

بعد غياب طويل عن خشبة المسرح… عادل إمام على مسارح السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*