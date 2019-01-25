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تفاصيل الاعتداء على مواطنة بمنتزه خاص بـ”جدة”

تفاصيل الاعتداء على مواطنة بمنتزه خاص بـ”جدة”
http://almnatiq.net/?p=684225
المناطق_جدة

تقدمت مواطنة ببلاغ لشرطة جدة أفادت فيه بتعرضها لاعتداء من مجموعة أشخاص في متنزه وتعرضها لإصابات ثم فروا هاربين.
وفي التفاصيل انتقلت دوريات الأمن بمحافظة جدة لمباشرة بلاغ ورد من مواطنة بحي الإسكان عن وقوع مضاربة جماعية في متنزه خاص وعند وصول الدورية للموقع تم الاستماع لأقوال المدعية، حيث قالت إنها أثناء دخولها للمتنزه اعترضها عشرة أشخاص غير معروفين، بحسب “سبق”.
استنجدت بالمواطنين
أضافت: وقام أحدهم برشها بالماء وضربها بكرسي بلاستيك، واستنجدت بالمواطنين، وكان يرافقها سائق المواطنة، وهو مقيم ما أدى إلى اشتباك بين المجموعة ونتج عنه إصابة طفيفة في المدعية، علمًا بأن الأشخاص المدعى عليهم لاذوا بالفرار.
ولازالت التحقيقات جارية، فيما تمت الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هويات المعتدين والتحقق من صحة الادعاء.

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