وظائف إدارية وفنية بالهيئة الملكية بالجبيل عبر برامج التأهيل والإحلال

المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف (إدارية وفنية) لحملة جميع المؤهلات من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة وفق التالي:

– مشرف مستودع (شركة أساكو)

– فني حوض سباحة (شركة أساكو)

– فني متعدد المهن (شركة أساكو)

– مساعد صيانة (شركة أساكو)

– مساعد فني أجهزة التدفئة والتكييف (شركة أساكو)

– مساعد أمين مستودع (شركة أساكو)

– موظف استقبال (شركة أساكو)

– مراقب اعمال ميكانيكية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)

– مراقب اعمال كهربائية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)

– مراقب اعمال مدنية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)

– مساح (مؤسسة الحبشي للمقاولات)

– رسام أوتوكاد (مؤسسة الحبشي للمقاولات)

– مهندس ميكانيكي (مؤسسة الحبشي للمقاولات)

– فني تكييف (شركة المشارق للتجارة والمقاولات)

– فني أمن وسلامة مهنية

– محاسب (شركة المشارق للتجارة والمقاولات)

– مهندس مدني

– مهندس ميكانيكي عام

– مهندس معماري

– مهندس كهربائي عام

– مهندس مراقبة جودة

– نجار مباني عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)

– سباك عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)

– لحام عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)

– حداد تسليح بناء (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)

» للتقديم من خلال الرابط التالي

https://www.rcj.gov.sa/saudization/Pages/SearchResult.aspx?companyName