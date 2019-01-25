وظائف إدارية وفنية بالهيئة الملكية بالجبيل عبر برامج التأهيل والإحلال

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف (إدارية وفنية) لحملة جميع المؤهلات من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة وفق التالي:
– مشرف مستودع (شركة أساكو)
– فني حوض سباحة (شركة أساكو)
– فني متعدد المهن (شركة أساكو)
– مساعد صيانة (شركة أساكو)
– مساعد فني أجهزة التدفئة والتكييف (شركة أساكو)
– مساعد أمين مستودع (شركة أساكو)
– موظف استقبال (شركة أساكو)
– مراقب اعمال ميكانيكية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مراقب اعمال كهربائية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مراقب اعمال مدنية (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مساح (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– رسام أوتوكاد (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– مهندس ميكانيكي (مؤسسة الحبشي للمقاولات)
– فني تكييف (شركة المشارق للتجارة والمقاولات)
– فني أمن وسلامة مهنية
– محاسب (شركة المشارق للتجارة والمقاولات)
– مهندس مدني
– مهندس ميكانيكي عام
– مهندس معماري
– مهندس كهربائي عام
– مهندس مراقبة جودة
– نجار مباني عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)
– سباك عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)
– لحام عام (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)
– حداد تسليح بناء (شركة مسماك للإنشاء والتطوير)
» للتقديم من خلال الرابط التالي
https://www.rcj.gov.sa/saudization/Pages/SearchResult.aspx?companyName
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