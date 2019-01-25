الذهب يرتفع مع تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي

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http://almnatiq.net/?p=684250
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأمريكية في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بينما تترقب الأسواق أيضاً مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تُجرى الأسبوع المقبل.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي دخل الآن يومه الرابع والثلاثين.

في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1320.50 دولار للأوقية اليوم الجمعة. وكان المعدن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل نقص المعروض وارتفاع الطلب.وتماسكت الفضة عند 15.32 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 802 دولار للأوقية.

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