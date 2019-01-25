مقتل وجرح عشرات الحوثيين في صعدة وتعز

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المناطق - وكالات

لقي 13 مسلحا من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية، الجمعة، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من المليشيات التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية.

وأكدت المصادر وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، أن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت المحاولة وأفشلتها، وأجبرت عناصر المليشيات على الفرار.

من جانب آخر، أحرز الجيش اليمني، أمس الخميس، تقدما كبيراً في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة ووصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها في تقدم كبير للجيش الوطني بإسناد مدفعي من التحاف العربي.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): ” حققنا انتصارات كبيرة وسنستمر في التقدم حتى نصل الى عمق صعدة وسوف نحررها من الميليشيات”.

وفي محافظة تعز لقي 5 مسلحين من المتمردين حتفهم، فيما أصيب 11 آخرين وأسر اثنان خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش اليمني في جبهة مقبنة غربي المحافظة.

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