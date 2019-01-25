تركي آل الشيخ يعلن عن مدرب دولي كبير لفريق “بيراميدز”

المناطق - وكالات

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي “بيراميدز” المنافس في الدوري المصري أن الكشف عن الجهاز الفني الجديد للفريق سيكون اليوم الجمعة.

وبعد المواجهة المؤجلة في الدوري المصري، والتي انتهت إلى التعادل بين “بيراميدز” والزمالك متصدر الترتيب يوم الخميس بنتيجة 3-3، قال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “اجتماع غداً مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن أحمد حسن والأستاذ سيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة القادمة.. واختيار الجهاز الفني الجديد.”

وأضاف أن الإعلان عن المدرب سيكون يوم الجمعة بعد الاجتماع، مشيرا إلى أنه “مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات.”

وأوضح قائلا: ” لدينا 3 خيارات جاهزة، وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالا.”

وكان تركي آل الشيخ قبل المباراة، طالب لاعبيه وجهازه الفني بالفوز على الزمالك متصدر الترتيب، وجاء قرار تغيير المدرب بعد التعادل.