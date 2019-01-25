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جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينه تشيّع شهيد الواجب الرقيب ” عسيري “

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جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينه تشيّع شهيد الواجب الرقيب ” عسيري “

جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينه تشيّع شهيد الواجب الرقيب ” عسيري “
http://almnatiq.net/?p=684278
المناطق - واس

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبد المحسن بن أحمد محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده, المصلين بالجامع الكبير بالمركز, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة
عسير لذي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ,داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .

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