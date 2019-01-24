حضور غفير في أول أيام مهرجان الزيتون الدولي بالجوف

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شهد المهرجان الدولي لزيتون الجوف الثاني عشر، المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا تحت شعار “زيتوننا ثروة”، في أول أيامه حضوراً ملفتاً وكبيراً للعائلات والشباب، استمتعوا بما يضمه من فعاليات ومعارض متنوعة.

وشهد اليوم الأول جملة من الفعاليات بدأت بمحاضرة عن الزيتون تناولت: الحديث عن الشجرة المباركة وماتحتويه ثمرتها -التي أصبحت هوية للمنطقة ذات أبعاد استراتيجية بين المزارعين- على العديد من الفوائد التي كشفتها الدراسات الطبية وأثبتتها نتائج المختبرات الصحية التي وصفت هذا المنتج بأنه يشتمل على خاصيات لها نتائج إيجابية على جسم الإنسان. واشتملت المحاضرة تفصيلًا على شروحات للعديد من الجوانب والخصائص المتوفرة في ثمرة الزيتون الغنيّة بالمعادن الضروريّة لصحّة الجسم، وماتكتنزه من فيتامينات هامّة لصحّة الجسم، كفيتامين (A,B,K)، إضافة لكونها مدعّمة بالأحماض الأمينيّة المضادّات للأكسدة. وتحتوي أيضًا على “حمض الأوليك” أحد أهم الأحماض الدهنيّة الأحاديّة المفيدة في جسم الإنسان، وتعزز من إمكانياته الوقائية والمناعية، كما يعمل هذا الحمض على المساعدة في تقوية أداء عضلات القلب، ويعطي قدرة عالية لتعزيز وظائف الحماية، والوقاية من الأمراض التي يصاب بها القلب.

وعلى مسرح الفعاليات قدمت فرقة “الأوركيد الترفيهية”، عددًا من الفقرات الإبداعية، والأناشيد تفاعل وشارك فيها الأطفال. كما اقيمت مسابقات متنوعة وألعاب مشوقة، شارك فيها الشباب المتحاشد لجنبات مسرح هيئة الشباب والرياضة المشارك بالمهرجان.

كما قرعت أجراس الفن والوصلات الموسيقية، في مسرح الغناء الذي توافدت عليه الجماهير لحضور أولى ليال (الطرب والغناء) على أرض الزيتون، في الأمسية الفنية التي أحياها الفنان بدر فتيني والفنان ريان المدلول. ضمن أولى الفعاليات التي أُطلقت هذا العام في المهرجان الدولي الثاني عشر لزيتون الجوف. وذلك بعد أحد عشر عاما من إعلان أمانة المنطقة اطلاق نسختها الأولى في العام 2008م. وتقاسم الجمهور مع الفنانين ترديد جانب من كلمات الحفل الغنائي، على خشبة المسرح بصحبة آلة العود والفرقة الفنية المكونة من عازف على الأورغ والدرامز والكمان.

الجدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يحتوي على العديد من المعارض أهمها معرض الزيتون، والأسر المنتجة، وهيئة الشباب والرياضة، وبيت الصحة، ومعرض هيئة السياحة والتراث والوطني، ومشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لزوار المهرجان، يوميًا بعد صلاة العصر وحتى الساعة 11 مساءً في مقر المهرجان. بالإضافة الى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة “ضيف المهرجان” .