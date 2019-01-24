احدث الأخبار

معالى مدير جامعة الباحة : الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث
منطقة الباحة
 الشيخ غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : منهج الإسلام يعلمنا كيف يوطن المرء نفسه على الرجوع إلى الجادة
أبرز المواد
 الشيخ القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : دينُ الإسلام دين الفطرة يدعو إلى حُسن المعتقد وجمال الأخلاق ومحامد الصفات
أبرز المواد
 أمير جازان يوجه بدعم لجنة ” تراحم “
أبرز المواد
 جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينه تشيّع شهيد الواجب الرقيب ” عسيري “
أبرز المواد
 حضور غفير في أول أيام مهرجان الزيتون الدولي بالجوف
منطقة الجوف
 الأرض “ابتلعت” كوكبا آخر.. وهذا قد يفسر نشوء الحياة
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يعلن عن مدرب دولي كبير لفريق “بيراميدز”
أبرز المواد
 مقتل وجرح عشرات الحوثيين في صعدة وتعز
أبرز المواد
 هل سيكون بداية الخلاف؟ إيران تتهم روسيا بـ”التواطؤ مع إسرائيل” في سوريا
أبرز المواد
 500 ألف ريال و3 أوقاف.. وفاء قرية سعودية لطبيب مصري أخلص حتى الموت
أبرز المواد
 دراسة: نقص عنصر الزنك قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
أبرز المواد
معالى مدير جامعة الباحة : الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث

معالى مدير جامعة الباحة : الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث

منطقة الباحة
الشيخ غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : منهج الإسلام يعلمنا كيف يوطن المرء نفسه على الرجوع إلى الجادة

الشيخ غزاوي في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : منهج الإسلام يعلمنا كيف يوطن المرء نفسه على الرجوع إلى الجادة

أبرز المواد
الشيخ القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : دينُ الإسلام دين الفطرة يدعو إلى حُسن المعتقد وجمال الأخلاق ومحامد الصفات

الشيخ القاسم في خطبة الجمعة من المسجد النبوي : دينُ الإسلام دين الفطرة يدعو إلى حُسن المعتقد وجمال الأخلاق ومحامد الصفات

أبرز المواد
أمير جازان يوجه بدعم لجنة ” تراحم “

أمير جازان يوجه بدعم لجنة ” تراحم “

أبرز المواد

معالى مدير جامعة الباحة : الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث

معالى مدير جامعة الباحة : الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث
http://almnatiq.net/?p=684295
المناطق - الباحة
أكد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تؤكد على عزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين على بناء دولة عصرية مزدهرة، ذات اقتصاد قوي ومتنوع، واداء فعال في القطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها في اليوم الأول بملتقي القيادة الشابة ” في الجلسة الثانية تحت عنوان ” الجامعات السعودية … وصناعة القيادات تنتظر المزيد ” والذي نظمته جامعة جازان بحضور عدد من أصحاب المعالي والخبراء والمتخصصين والمشاركين في ملتقى القيادات الشابة من طلاب وطالبات الجامعة والضيوف الحاضرين.
وقال معاليه ” لا شك أن تحقيق الاهداف الاستراتيجية وترجمتها إلى مبادرات وبرامج وتنفيذها بشكل فعال يتطلب عناية بالقدرات البشرية واعدادها وتمكينها، ومن هذا المنطلق فقد تضمنت رؤية ٢٠٣٠ برامج تُعنى بالقدرات البشرية وتنميتها “.
وشدد معاليه على أهمية الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث من آجل بناء الطاقة المحركة والدافعية لإنجاح المبادرات والبرامج الاستراتيجية للرؤية قائلاً ” الشباب هم روح هذه الرؤية والركيزة الأساسية للتغير الاقتصادي والاجتماعي “.
  وأشار معاليه إلى أهمية دور الجامعات في اكتشاف هذه القيادات والاهتمام بتنمية القيادات الشابة، من خلال رصد واقع تنمية القيادات الشابة في الجامعات السعودية والآليات التي تطبقها الجامعات السعودية في هذا الصدد، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وفي ختام الورقة أستعرض معالي الأستاذ الدكتور الحسين بعض المقترحات والبرامج والفرص التي يمكن للجامعات الأخذ بها من أجل  تأهيل وإعداد الشباب وبناء مهاراتهم واثراء خبراتهم المعرفية القائمة على الإبداع.

روابط ذات صلة

الدكتور الحسين يرفع شكره لأمير منطقة الباحة بمناسبة إعلان سموه الكريم اعتماد استكمال طريقيّ العقيق القرى- العقيق بلجرشي

الدكتور الحسين يرفع شكره لأمير منطقة الباحة بمناسبة إعلان سموه الكريم اعتماد استكمال طريقيّ العقيق القرى- العقيق بلجرشي
إيواء الأيتام بمحافظة القرى تحتفل بالجنادرية 33

إيواء الأيتام بمحافظة القرى تحتفل بالجنادرية 33
جامعة الباحة تنظم ورشة عمل بعنوان ” مهارات بناء الخطط التشغيلية “

جامعة الباحة تنظم ورشة عمل بعنوان ” مهارات بناء الخطط التشغيلية “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*