معالى مدير جامعة الباحة : الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث

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أكد معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تؤكد على عزم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين على بناء دولة عصرية مزدهرة، ذات اقتصاد قوي ومتنوع، واداء فعال في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها في اليوم الأول بملتقي القيادة الشابة ” في الجلسة الثانية تحت عنوان ” الجامعات السعودية … وصناعة القيادات تنتظر المزيد ” والذي نظمته جامعة جازان بحضور عدد من أصحاب المعالي والخبراء والمتخصصين والمشاركين في ملتقى القيادات الشابة من طلاب وطالبات الجامعة والضيوف الحاضرين.

وقال معاليه ” لا شك أن تحقيق الاهداف الاستراتيجية وترجمتها إلى مبادرات وبرامج وتنفيذها بشكل فعال يتطلب عناية بالقدرات البشرية واعدادها وتمكينها، ومن هذا المنطلق فقد تضمنت رؤية ٢٠٣٠ برامج تُعنى بالقدرات البشرية وتنميتها “.

وشدد معاليه على أهمية الاستثمار الأمثل في قدرات الشباب الاستثنائية وتطلعهم الدائم للتغير والتحديث من آجل بناء الطاقة المحركة والدافعية لإنجاح المبادرات والبرامج الاستراتيجية للرؤية قائلاً ” الشباب هم روح هذه الرؤية والركيزة الأساسية للتغير الاقتصادي والاجتماعي “.

وأشار معاليه إلى أهمية دور الجامعات في اكتشاف هذه القيادات والاهتمام بتنمية القيادات الشابة، من خلال رصد واقع تنمية القيادات الشابة في الجامعات السعودية والآليات التي تطبقها الجامعات السعودية في هذا الصدد، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وفي ختام الورقة أستعرض معالي الأستاذ الدكتور الحسين بعض المقترحات والبرامج والفرص التي يمكن للجامعات الأخذ بها من أجل تأهيل وإعداد الشباب وبناء مهاراتهم واثراء خبراتهم المعرفية القائمة على الإبداع.