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مدني تبوك يعقد اجتماع اللجنة الفورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول

مدني تبوك يعقد اجتماع اللجنة الفورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول

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مدني تبوك يعقد اجتماع اللجنة الفورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول

مدني تبوك يعقد اجتماع اللجنة الفورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول
http://almnatiq.net/?p=684298
تبوك - علي العميري
عقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة تبوك ، اليوم الجمعة اجتماعاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار السيول والأمطار، برئاسة مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مهندس محمد بن احمد الشهراني ، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة، وذلك بمقر الدفاع المدني بتبوك .
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للتغيرات المناخية القادمة والمتوقعة على المنطقة ، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المطلوبة لدرء مخاطر هطول الأمطار والسيول المنقولة.
وأكد العميد احمد الشهراني خلال الاجتماع على حرص سمو امير منطقة تبوك وتأكيده على أهمية استعداد جميع أعضاء اللجنة والجهات المعنية لما قد يحدث من تغيرات مناخية تستدعي التدخل ومباشرة الحالات الناتجة عن تلك الأجواء.
واضاف الشهراني نهيب بجميع المواطنين والمقيمين في منطقة تبوك‬ في ظل المتغيرات الجوية بأخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الامطار والابتعاد عن الأودية والمجازفة بعبورها والمناطق المنخفضة، ومتابعة ارشادات الدفاع المدني عبر موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ونتمنى السلامة للجميع .

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