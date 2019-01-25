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«عمل حائل» يكثف الزيارات التفتيشية لمتابعة التوطين
http://almnatiq.net/?p=684301
المناطق - حائل
نفذ مكتب عمل حائل بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع بالمنطقة فريح العياد وباشراف مساعده لقطاع العمل صالح الاحمري جهوده الرامية للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خياراً استراتيجياً لمنشآت القطاعات الخاصة في المنطقة والعمل على معالجة العوائق التي تعترض سوق العمل.. من خلال متابعة الزيارات لسوق العمل مطلعين علی برامج التوطين باستمرار وأوضاع العاملين السعوديين والبرامج المنفذه من خلال تواجدهم في  القطاعات المستهدفة.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد  في تعزيز العمل في مختلف البرامج المنفذة وعملية التوطين وآليه العمل داخل القطاعات والكفاءة العالية للعاملين السعوديين
وشدد علی تعاون ادارته  في تأهيل الشباب والشابات وتوظيفهم، حيث أن توطين الوظائف قرار استراتيجي يهدف إلى الاستثمار الطويل الأجل في العنصر البشرى الوطني، ومنحها بالكفاءات الوطنية المؤهلة والباحثة عن النجاح في سوق العمل المحلي .

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