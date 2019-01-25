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خادم الحرمين الشريفين يبعث وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى السودان تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة

خادم الحرمين الشريفين يبعث وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى السودان تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة
http://almnatiq.net/?p=684312
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وفدًا وزاريًا سعوديًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنا معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد استقبل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، في بيت الضيافة مساء أمس، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلا من معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

وأكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في تصريح صحفي أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرارا لها.

وشدد معاليه على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 ملياراً قروضاً لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروض واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

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