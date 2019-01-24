مدير مطار الأمير نايف بالقصيم يزور ملتقى أسرار للتصوير

المناطق - بريدة

زار مدير عام مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم الأستاذ محمد المجلاد ملتقى أسرار للتصوير الذي تنظمه مجموعة هادف للشباب بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ومجلس الشباب بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة ، الذي يهدف إلى تقديم وتحفيز إبداعات المصورين المحترفين بمنطقة القصيم ، واستضافة عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجال التصوير.

وتجول المجلاد في أرجاء الملتقى للاطلاع على الأعمال المشاركة في هذا الحدث الهام ، واستمع لشرح عن ما يحتويه الملتقى من قبل المدير التنفيذي صالح السالم ، الذي أوضح إن الملتقى يحوي أكثر من 44 معرضاً مشاركاً ، ويقيم عدداً من الورش التدريبية المتخصصة بالإضاءة السينمائية ، وحياة الناس والسفر وعلاقتهما بالتصوير ، وتصوير الطبيعية ، وتوزيع الإضاءة ، والجناح الخاص بعنوان «حراج أسرار» لبيع وشراء الكاميرات النادرة أو المستعملة وأدواتها ، فضلا عن مشاركات للجهات الحكومية.

وأشاد المجلاد بجهود مجموعة هادف للشباب وتناغمها مع جمعية الثقافة والفنون لإقامة هذا الملتقى الذي يحتضن المصورين من الجنسين بالقصيم وتجربتهم التي أوصلت البعض منهم لشهرة عالية ، واصفاً البعض منهم بأساتذة ومبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي ، متطلعاً لإقامة العديد من الملتقيات التي تهتم بهذا المجال.