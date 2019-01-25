البطي يستقيل من رئاسة لجنة المسابقات

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قدم عادل البطي رئيس لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي، اليوم الجمعة، استقالته من رئاسة اللجنة، احتجاجاً على إصدار بيان باسمها دون علمه.

وقال عادل البطي وفقا لـ “الرياضية”: “بغض النظر عن موافقتي أو رفضي لقرار نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، استقالتي بسبب إصدار بيان باسم لجنة أرأسها دون علمي”.

وكانت لجنة المسابقات قد، أصدرت بياناً، أمس الخميس، يقضي بنقل مواجهة النصر وأحد، إلى ملعب مدينة المجمعة، لعدم جاهزية ملعبي الملك فهد والأمير فيصل بن فهد لاحتضان المباراة، وفقاً لنتائج تحقيق اللجنة التي شكلها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، والتي خلصت إلى عدم جاهزية ملعبي الملك فهد والأمير فيصل بن فهد، لإقامة المباريات عليهما في الفترة الحالية.