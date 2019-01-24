بلدية الدلم تغلق مصنعا يزور علامات تجارية معروفة

الدلم - أشرف العصيمي

أغلقت بلدية محافظة الدلم ممثلة في إدارة صحة البيئة مصنع لتعبئة الملح غير مرخص له وغير مطابق للاشتراطات الصحيه والذي يقوم بتعبئة و تغليف و تزوير منتجات الملح لعلامات تجارية معروفه ، كما تم ضبط عدد من المخالفات منها عدم وجود شهادات صحية للعمالة المشغلة ، وتدني مستوى النظافة العامة بالموقع.

وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب المصنع ، وتم تحويل جميع العمالة المخالفة والمشغلة للمصنع للجهات الأمنية لإتخاذ اللازم بحقهم .