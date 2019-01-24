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بلدية الدلم تغلق مصنعا يزور علامات تجارية معروفة

بلدية الدلم تغلق مصنعا يزور علامات تجارية معروفة
http://almnatiq.net/?p=684326
الدلم - أشرف العصيمي
أغلقت بلدية محافظة الدلم ممثلة في إدارة صحة البيئة مصنع لتعبئة الملح غير مرخص له وغير مطابق للاشتراطات الصحيه والذي يقوم بتعبئة و تغليف و تزوير منتجات الملح لعلامات تجارية معروفه ، كما تم ضبط عدد من المخالفات منها عدم وجود شهادات صحية للعمالة المشغلة ، وتدني مستوى النظافة العامة بالموقع.
 وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات بحق صاحب المصنع ، وتم  تحويل جميع العمالة المخالفة والمشغلة للمصنع للجهات الأمنية لإتخاذ اللازم بحقهم .

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