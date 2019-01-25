أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية يزورون قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بوادي الدواسر

وادي الدواسر - شاجع الدوسري

زار أعضاء الجمعية الجغرافية السعودية يوم أمس قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر ، ضمن فعاليات برنامجهم المنعقد حالياً بالمحافظة عن المقومات الطبيعية والحضارية للتنمية بوادي الدواسر.

وتجول أعضاء الجمعية في القصر تعرفوا خلالها على الخصائص له والأسوار والأبراج فيه ، ومداخله ووحداته ومن أهمها وحدة المدخل الادارية وسكن الأمير والمسجد وبيت الضيافة ومبنى السجن وسكن الأخوياء ، ومبنى البرقية والبريد وضيافة الموظفين ، والأسطبل وحوش الأبل والماشية .

وأشاد الزوار في ختام الزيارة بما يحتويه القصر من وحدات تبرز الإرث الحضاري والتاريخي للمحافظة .