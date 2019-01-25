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أنشطة معززة للصحة في دار ملاحظة حائل بالتعاون مع التخصيص

أنشطة معززة للصحة في دار ملاحظة حائل بالتعاون مع التخصيص

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أنشطة معززة للصحة في دار ملاحظة حائل بالتعاون مع التخصيص

أنشطة معززة للصحة في دار ملاحظة حائل بالتعاون مع التخصيص
http://almnatiq.net/?p=684336
المناطق - حائل
نفذت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل بالتعاون مع مجموعة التخصيص الطبيه ندوه طبيه عن طب الاسنان وكيفية المحافظه عليها وحمايتها من التسوس شارك فيها  الدكتور عبد الاله الخزيم وكانت الدورة بإشراف ومتابعة مدير الدار الاستاذ بشير مزعل العنزي ومشرفي البرامج والانشطه  أحمد الشمري ومشعل  المري
وتحدث المحاضر في مفاهيم التعريف بفوائد العلاج الطبيعي وطريقة الإحماء قبل ممارسة الرياضة لتجنب الاصابات بمشاركة أخصائي العلاج الطبيعي  تميم الشمري
وفي نهاية الدورة تم توزيع الهدايا  على الأبناء الاحداث كما تم الكشف المجاني عليهم وإعطائهم النصائح المهمة عن مضامين الصحة العامة .
وقدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد شكره البالغ لجهود ادارة الدار وكل منسوبيها لاستمرار تعزيز الأنشطة والتقدم الملموس مما كان له الاثر الايجابي في سلوك الأبناء الأحداث .
مثمنا تعاون مجموعة التخصيص الطبية لكل ما يسهم في ايجاد معززات العمل .

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