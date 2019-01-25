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” تعليم الخرج ” أكثر من 300 معلما ومسؤولات التربية البدنية في ملتقى النشاط البدني

” تعليم الخرج ” أكثر من 300 معلما ومسؤولات التربية البدنية في ملتقى النشاط البدني
http://almnatiq.net/?p=684342
المناطق - الخرج
رعى مدير التعليم  بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي  يوم امس  ملتقى ” النشاط البدني ” وذلك في  مقر المركز الثقافي لشركة الجامعة الأهلية للتعليم والتدريب  بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة والنشاط البدني ، واستهدف اللقاء 350 معلما ومسؤولات تربية بدنية  وكذلك قادة المدارس وتخلل اللقاء كلمة  لمدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي  رحب فيها بالضيوف المشاركين وشكر القائمين على الملتقى في النشاط الطلابي ( بنين – بنات ) على حسن التنظيم والإعداد  وأشار العتيبي  أن هذا الملتقى فرصة للوعي الصحي البدني وتوعية المستهدفين بأهمية النشاط البدني , مضيفا أن تعزيز مبدأ الصحة واللياقة  في المدارس مهم جداً لغرس أسس الاهتمام بالصحة .  وتضمن برنامج الملتقى  المحاور التالية:
الأولى : ” طاقة الإنسان بين الصحة والمرض ” وقدمها الدكتور محمد الأحمدي .
الثانية : النوم (آليته- مراحله) وقدمتها الدكتورة فوزية بامقدم .
الثالثة : ” الآثار النفسية والاجتماعية للنشاط البدني”  وقدمها الدكتور محمد الجويعد .
الرابعة : ” التغذية السليمة وأثرها على الصحة العامة” وقدمها الدكتور  فراس الشيخ.
وتخلل الجلسة مداخلات  نقاشية متنوعة من جانب البنين والبنات , وفي ختام الملتقى كرم  مدير التعليم المشاركين واللجان المنظمة والعاملة والجهات الداعمة والراعية للقاء.

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