35 ألف عنوان للمعرفة تثري مكتبة تبوك العامة

المناطق - تبوك

أكثر من 35 ألف عنوان لكتب عربية وأخرى أجنبية موزعة على مساحة تقدر بـ 3500 متر مربع في المكتبة العامة في تبوك تثري الساحة الثقافية في المنطقة لا سيما رواد الثقافة والأدب , إضافة لجميع مجالات المعرفة وخاصة العلوم الإسلامية والعربية، وتحتوي المكتبة على كتب ومراجع ودوريات وتقارير ونشرات وصور ولوحات ومخطوطات ووثائق و مواد سمعية وبصرية تميزت بتنوعها الذي يعزز دور الجانب البحثي لدى طلاب الجامعة والباحثين والمتخصصين.

وتتكون المكتبة من ثلاثة أدوار , حيث يضم الدور الأول مركز استعلامات صالة قراءة ومطالعة رجالية ونسائية وأطفال ومصادر التعلم وصالة الإنترنت والنشرات الدورية والمجلات والصحف , فيما خصص الدور الثاني صالة اجتماعات ومناسبات ومعارض وصالة للقراءة ومكاتب إدارية , وخصص الدور الثالث للفهرسة والتصنيف .

وتقدم المكتبة العامة في تبوك آلية حديثة للخدمة المرجعية التي تسهل على الزائر البحث في المراجع و المجلدات وفق تنظيم يسهل الحصول على المعلومة من خلال شبكة حاسب آلي تدعم إدخال بيانات الكتب الببليوجرافية فيها، و يسمح العرض بنظام الأرفف المفتوحة بالإطلاع المباشر خلال فترات العمل الصباحية و المسائية .

ولجذب أكبر عدد من الزوار تقدم المكتبة خدمات عدة من أبرزها التصوير و خدمة الإعارة للجميع ( وفق ضوابط معينة ) وحجز الكتب والخلوات للباحثين و تقديم الاستشارات الفنية في مجال المكتبات للمدارس التي تطلب ذلك.

وتبرز للمكتبة العامة في تبوك نشاطات مميزة على مدار العام , وتشهد زيارات متكررة لوفود طلابية من جميع المدارس والكليات بالمنطقة ، وتعمل أيضاً المكتبة على دعم الجانب المعرفي والثقافي الذي يساعد في تحقيق جميع أهداف الرؤية السعودية 2030، مما يسهم في الرفع من مكانة المنطقة المعرفية والثقافية محلياً , لا سيما وأنها حققت في الفترة الماضية من العام المنصرم 2018 م العديد من المنجزات الثقافية ومنها استقبال طلاب 50 مدرسة بمدينة تبوك , واستقبلت المكتبة أكثر من 3200 زائر وزائرة , بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات المجتمعية مع العديد من المدارس والجهات الحكومية وتفعيل الأيام العالمية , ومناقشة الروايات المقامة كل يوم أربعاء في القسم النسائي بالصالون الأدبي الذي يأتي بعنوان ” العالم في رف ” , وإقامة العديد من المحاضرات القصيرة لأطفال الروضة بالمنطقة , وعمل شراكة مع جامعة الأمير فهد بن سلطان لإلقاء المحاضرات أثناء الزيارات المدرسية , كما أقامت المكتبة دورة تدريبة لشباب المنطقة تحت عنوان ” كيف تصور كالمحترفين ” وعمل شراكة مجتمعية مع عيادات مكافحة التدخين , والتنسيق لإلقاء الحاضرات في المكتبة , كما نفذت المكتبة خلال العام 2018 ورشة عمل في التصوير السنمائي تحت رعاية جمعية الثقافة والفنون بتبوك , وتفعيل اليوم العالمي للغة العربية واليوم العالمي للسرطان , وبرنامج فنون التواصل ” القاء وخطابة ” تحت رعاية جمعية الثقافة والفنون , كما أقامت المكتبة معرضا لفنون التشكيلية وأمسية شعرية , وإنشاء مكتبة مصغرة في جامعة الأمير فهد بن سلطان , والتعاون مع رابطة الكتاب لإنشاء 20 مكتبة مصغرة في المقاهي الشبابية في المنطقة.