احدث الأخبار

العبيلان: استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين
منطقة الباحة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة
أبرز المواد
 الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع
أبرز المواد
 قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
أبرز المواد
 الهلال يتصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد فوزه على الخليج
أبرز المواد
 100 ألف لتر زيت و 15 ألف كيلو زيتون في مهرجان الجوف
منطقة الجوف
 عمل الرياض يحرر “137” مخالفة وينذر “61” منشأة ويضبط “27” مخالفاً في أسبوع
منطقة الرياض
 وفاة مواطنة بمستشفى محايل و إمارة عسير تَعِد بمحاسبة المقصرين
أبرز المواد
 ضبط (2504037) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 35 ألف عنوان للمعرفة تثري مكتبة تبوك العامة
منطقة تبوك
 ” تعليم الخرج ” أكثر من 300 معلما ومسؤولات التربية البدنية في ملتقى النشاط البدني
منطقة الرياض
 وزير الخارجية الفرنسي : مستعدون بحزم لفرض عقوبات جديدة ضد إيران
أبرز المواد
العبيلان: استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين

العبيلان: استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين

منطقة الباحة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة

أبرز المواد
الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع

الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع

أبرز المواد
قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها

قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها

أبرز المواد

قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها

قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
http://almnatiq.net/?p=684371
المناطق - الرياض

نجح المنتخب القطري بتخطي ربع النهائي ببطولة الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نظيرة الكوري الجنوبي 1-0 اليوم الجمعة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد من هجمة منظمة وصلت الكرة إلى أكرم عفيف الذي مررها بدوره إلى عبد العزيز حاتم متقدما إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية هزت لشباك الشمشون الكوري مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 79.

وسيلاقي العنابي الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا التي ستنطلق بعد قليل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

يذكر أن المنتخب القطري سيفتقد عددا من لاعبيه بسبب البطاقات الصفراء، وأبرزهم بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، الذين سيغيبا عن المباراة المقبلة في مواجهة نصف النهائي للبطولة.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة
الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع

الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع
الهلال يتصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد فوزه على الخليج

الهلال يتصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد فوزه على الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*