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الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع
http://almnatiq.net/?p=684377
المناطق - واس

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تمديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022م .
من جهة أخرى, وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع صانع اللعب السويدي ناهير بيسارا لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي .

كما أعلنت إدارة نادي الفيحاء التوقيع المبدئي مع الحارس الأردني الدولي عامر شفيع 36 عاماً حارس المنتخب الأردني ونادي شباب الأردن لمدة 6 أشهر.
وكان شفيع بدأ مسيرته الكروية مع نادي اليرموك وبعدها لعب للفيصلي والوحدات وشباب الأردن، وتُعد تجربته الاحترافية مع الفيحاء الثانية، بعد تجربته الاحترافية الأولى مع الإسماعيلي المصري.

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