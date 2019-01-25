الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع

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أعلنت إدارة نادي الاتفاق تمديد عقد حارسه الجزائري رايس مبولحي حتى عام 2022م .

من جهة أخرى, وقعت إدارة نادي الفيحاء عقداً مبدئياً مع صانع اللعب السويدي ناهير بيسارا لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي .

كما أعلنت إدارة نادي الفيحاء التوقيع المبدئي مع الحارس الأردني الدولي عامر شفيع 36 عاماً حارس المنتخب الأردني ونادي شباب الأردن لمدة 6 أشهر.

وكان شفيع بدأ مسيرته الكروية مع نادي اليرموك وبعدها لعب للفيصلي والوحدات وشباب الأردن، وتُعد تجربته الاحترافية مع الفيحاء الثانية، بعد تجربته الاحترافية الأولى مع الإسماعيلي المصري.