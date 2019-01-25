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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة

أبرز المواد

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة
http://almnatiq.net/?p=684382
المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية في قرى الساده الظهر والساده المغتربين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,472 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعًا.

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