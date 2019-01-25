العبيلان: استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين

المناطق-الباحة

اكد محافظ القرى خالد العبيلان بان اعتماد استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق بقيمة بلغت نحو ٣٠٠ مليون ريال سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين مشيرا بان هذا الطريق سيختصر الكثير من الوقت والجهد وسيدفع عجلة التنمية المستدامة في كافة القطاعات والخدمات

والذي تكمن أهميته في ربط محافظة القرى بمحافظة العقيق وهذا لم يكن لولا متابعة واهتمام وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة

الذي يوجهنا دائما بالحرص على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم والمبنية على توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله وسدد على طريق الخير خطاهم.

و بهذه المناسبة اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة لما تم إعلانه من سموه الكريم حفظه الله بشأن اعتماد استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القرى – بالعقيق بقيمة بلغت نحو ٣٠٠ مليون ريال المشروع الذي يعد الأضخم تكلفة وخدمة في تاريخ هذه المحافظة