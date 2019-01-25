مكتب عمل تيماء ينفذ حملات تفتيشية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين

المناطق - تيماء- محمد العنزي

نفذ مكتب العمل بمحافظة تيماء بشراكة لجنه السعودة من إمارة تيماء و شرطة المحافظة خلال الاسبوع المنصرم حملات تفتيشية على محلات الأجهزة والمعدات الطبية و محلات مواد الإعمار والبناء و محلات قطع غيار السيارات و محلات السجاد بكافة أنواعه و محلات الحلويات للمتابعة و التأكد من تطبيقها لقرار توطين ١٢ نشاط لمنافذ البيع .

وأكد مدير مكتب العمل بتيماء ناصر عبدالرحمن الغيداني أن الجولات المستمرة شملت عدد من المحلات بالمحافظة مؤكداً أهمية التقيد بالأنظمة وتطبيق قرار التوطين بكل المحلات حسب ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .