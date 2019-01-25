الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019

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بلغ منتخب الإمارات الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأسترالي، حامل اللقب، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة.

ويدين الأبيض الإماراتي بالفضل في انتصاره لنجمه المهاجم علي مبخوت، الذي أحرز هدف الفوز “الذهبي” الوحيد له، مستفيدا من خطأ دفاعي قاتل، انفرد على إثره بالحارس وراوغه ببراعة، قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك، في الدقيقة 68 من عمر المباراة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وضرب منتخب الإمارات موعدا في الدور قبل النهائي، مع نظيره العنابي القطري، الذي تغلب بدوره على منتخب كوريا الجنوبية، بالنتيجة ذاتها بهدف وحيد، في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.