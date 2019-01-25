احدث الأخبار

وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية
أبرز المواد
 المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تستضيف ورشة العمل التشاورية لاستراتيجية الاتحاد الدولي 2030
دولي
 مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة ووزارة البيئة والمياه والزراعة للتعاون العلمي والبحثي
منطقة عسير
 انشقاق مدير مديرية الحوك في الحديدة عن جماعة الحوثي
أبرز المواد
 مقتل أربعة أشخاص جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة في إيطاليا
أبرز المواد
 موسكو تعارض تحرك واشنطن في مجلس الأمن للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا
أبرز المواد
 مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة والقطاع برصاص الجيش الإسرائيلي
أبرز المواد
 الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019
أبرز المواد
 مكتب عمل تيماء ينفذ حملات تفتيشية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين
منطقة تبوك
 القيادة تهنئ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الأولى
أبرز المواد
 العبيلان: استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين
منطقة الباحة
وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية

وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية

أبرز المواد
المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تستضيف ورشة العمل التشاورية لاستراتيجية الاتحاد الدولي 2030

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تستضيف ورشة العمل التشاورية لاستراتيجية الاتحاد الدولي 2030

دولي
مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة ووزارة البيئة والمياه والزراعة للتعاون العلمي والبحثي

مذكرة تفاهم بين جامعة بيشة ووزارة البيئة والمياه والزراعة للتعاون العلمي والبحثي

منطقة عسير
انشقاق مدير مديرية الحوك في الحديدة عن جماعة الحوثي

انشقاق مدير مديرية الحوك في الحديدة عن جماعة الحوثي

أبرز المواد

الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019

الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019
http://almnatiq.net/?p=684406
المناطق - الرياض

بلغ منتخب الإمارات الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، على حساب نظيره الأسترالي، حامل اللقب، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة.

ويدين الأبيض الإماراتي بالفضل في انتصاره لنجمه المهاجم علي مبخوت، الذي أحرز هدف الفوز “الذهبي” الوحيد له، مستفيدا من خطأ دفاعي قاتل، انفرد على إثره بالحارس وراوغه ببراعة، قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك، في الدقيقة 68 من عمر المباراة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وضرب منتخب الإمارات موعدا في الدور قبل النهائي، مع نظيره العنابي القطري، الذي تغلب بدوره على منتخب كوريا الجنوبية، بالنتيجة ذاتها بهدف وحيد، في الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية

وزير الإعلام اليمني يحذر من موجة إرهاب منظمة في بلاده بسبب عبث الحوثيين بالعملية التعليمية
انشقاق مدير مديرية الحوك في الحديدة عن جماعة الحوثي

انشقاق مدير مديرية الحوك في الحديدة عن جماعة الحوثي
مقتل أربعة أشخاص جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة في إيطاليا

مقتل أربعة أشخاص جراء تصادم مروحية وطائرة سياحية خفيفة في إيطاليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*