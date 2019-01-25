احدث الأخبار

مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة والقطاع برصاص الجيش الإسرائيلي
أبرز المواد
 الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019
أبرز المواد
 مكتب عمل تيماء ينفذ حملات تفتيشية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين
منطقة تبوك
 القيادة تهنئ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الأولى
أبرز المواد
 العبيلان: استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة القري – بالعقيق سيساهم في تسهيل تنقلات المواطنين
منطقة الباحة
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طنًا و488 كيلو غرام من السلال الغذائية بمديرية حيران في محافظة حجة
أبرز المواد
 الاتفاق يمدد عقد حارسه الجزائري مبولحي والفيحاء يتفق مبدئياً مع السويدي ناهير و الحارس عامر شفيع
أبرز المواد
 قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخها
أبرز المواد
 الهلال يتصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد فوزه على الخليج
أبرز المواد
 100 ألف لتر زيت و 15 ألف كيلو زيتون في مهرجان الجوف
منطقة الجوف
 عمل الرياض يحرر “137” مخالفة وينذر “61” منشأة ويضبط “27” مخالفاً في أسبوع
منطقة الرياض
مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة والقطاع برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة والقطاع برصاص الجيش الإسرائيلي

أبرز المواد
الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019

الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019

أبرز المواد
مكتب عمل تيماء ينفذ حملات تفتيشية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين

مكتب عمل تيماء ينفذ حملات تفتيشية على الأنشطة المستهدفة بالتوطين

منطقة تبوك
القيادة تهنئ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا

القيادة تهنئ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا

أبرز المواد

مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة والقطاع برصاص الجيش الإسرائيلي

مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة والقطاع برصاص الجيش الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=684413
المناطق - وكالات

أفادت وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 39 آخرين، في أحداث منفصلة، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت مراسلتنا في الضفة الغربية ، أن فلسطينيا قتل برصاص إسرائيلي قرب بلدة سلواد في الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، أفاد مراسلنا بمقتل شاب، وإصابة 39 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الجيش الإسرائيلي للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي و6 أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطنا بقنابل الغاز، وفقا لوكالة “معا”.

ووزعت الإصابات في مختلف مناطق قطاع غزة حيث تنتشر مخيمات العودة الخمسة، فسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة 6 مواطنين في شمال القطاع و10 في منطقة شرق غزة و14 إصابة في الوسطى و7 إصابات في خانيونس وإصابتين في رفح.

ونقلت وكالة “معا” عن وزارة الصحة قولها إن “قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة للوزارة بقنابل الغاز”، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين بالاختناق الشديد شرق غزة.

روابط ذات صلة

الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019

الإمارات تواجه قطر في الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019
القيادة تهنئ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا

القيادة تهنئ السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا
انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الأولى

انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في دورته الأولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*