مقتل فلسطينيين اثنين في الضفة والقطاع برصاص الجيش الإسرائيلي

المناطق - وكالات

أفادت وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 39 آخرين، في أحداث منفصلة، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت مراسلتنا في الضفة الغربية ، أن فلسطينيا قتل برصاص إسرائيلي قرب بلدة سلواد في الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، أفاد مراسلنا بمقتل شاب، وإصابة 39 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الجيش الإسرائيلي للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي و6 أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطنا بقنابل الغاز، وفقا لوكالة “معا”.

ووزعت الإصابات في مختلف مناطق قطاع غزة حيث تنتشر مخيمات العودة الخمسة، فسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة 6 مواطنين في شمال القطاع و10 في منطقة شرق غزة و14 إصابة في الوسطى و7 إصابات في خانيونس وإصابتين في رفح.

ونقلت وكالة “معا” عن وزارة الصحة قولها إن “قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة للوزارة بقنابل الغاز”، ما أدى إلى إصابة عدد من المسعفين بالاختناق الشديد شرق غزة.