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موسكو تعارض تحرك واشنطن في مجلس الأمن للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

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موسكو تعارض تحرك واشنطن في مجلس الأمن للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

موسكو تعارض تحرك واشنطن في مجلس الأمن للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا
http://almnatiq.net/?p=684416
المناطق - وكالات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستعارض التحرك الأمريكي للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للدولة بدلا من نيكولاس مادورو.

وقال نيبينزيا، ردا على سؤال من وكالة “رويترز” حول نية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث مجلس الأمن على الاعتراف بزعيم المعارضة غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد: “هذا لن يمر، لن يتغير أي شيء بالنسبة لنا”.

وجاء هذا التصريح قبيل بدء جلسة علنية لمجلس الأمن خاصة بتطورات الأحداث في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا في الأيام الأخيرة أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو، واعتراف عدد من الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

في هذا السياق، نظمت في مختلف أرجاء فنزويلا مسيرات مناهضة ومؤيدة لحكومة الرئيس مادورو، رافقتها اشتباكات وأعمال عنف وشغب أسفرت عن سقوط ضحايا.

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